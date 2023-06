Belle récompense pour le Standard

Stéphane Guidi a été élu Entraîneur de l'année en Super League, après être parvenu à amener le Standard Femina sur la 3e marche du podium derrière Anderlecht et OHL.

Cette belle saison couplée au sacre en Coupe de Belgique valent donc une belle reconnaissance à Guidi, 47 ans et entraîneur du Femina depuis juillet 2021. Avant cela, Stéphane Guidi avait dirigé les U21 du Standard, et était adjoint du RFC Seraing de 2014 à 2018.

Stéphane Guidi is named #LottoSL 'Coach of the Season'! 👏 pic.twitter.com/rzT3LH1HUi