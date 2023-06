Des abonnements gratuits ? C'est désormais une réalité dans ce club belge historique

Magnifique intiative pour lutter contre le coût de la vie. Et accessoirement un fameux coup de pub pour le KRC Harelbeke.

A l'image du Fortuna Dusseldorf qui étudie le projet d'abonnements gratuits pour ses supporters, le KRC Harelbeke a sauté le pas pour rendre accessible aux supporters cette utopie. Le club, qui évolue actuellement en D2 amateurs, a ainsi décidé que chaque habitant d'Harelbeke et des communes avoisinantes pourrait assister gratuitement à tous les matchs de l'équipe à partir de la saison prochaine.

Après ses cinq saisons en division un de 1995 à 2001 (avec une cinquième place et une participation en Coupe Intertoto face à la Sampdoria à la clé), Harlebeke espère à nouveau garnir son stade comme il se doit. Il ne sera toutefois plus possible d'y admirer Ernest N'For (37 ans, Ex-Courtrai et La Gantoise) qui a quitté le club il y a quelques jours pour signer au FC Destelbergen.