Tedesco a trouvé un remplaçant à De Bruyne chez les Diables !

Sans Kevin De Bruyne, Domenico Tedesco devait trouver une solution pour avoir un groupe au complet afin de préparer au mieux les deux rencontres qualificatives pour l'Euro 2024 face à l'Autriche et l'Estonie.

Le sélectionneur des Diables Rouges a décidé de rappeler Johan Bakayoko. Ce dernier ne disputera donc pas l'Euro Espoirs avec les U21 et serait remplacer par Anthony Descotte.

Johan Bakayoko avait connu sa première sélection en équipe nationale le 24 mars dernier face à la Suède et s'était offert un assist.

Aster Vranckx a également été rappelé par le sélectionneur.

UPDATE: Aster Vranckx & @johanbakayoko_ will join the squad this morning. Kevin De Bruyne won't be available for the games against Austria and Estonia. pic.twitter.com/CyEds3rHWT