"Pour être honnête, j'ai joué comme une merde"

Manchester City a remporté la Ligue des champions et si ce crédit revient à toute une équipe, ce samedi c'est un homme qui a marqué pour lancer les siens vers la victoire : Rodri.

"Je suis très ému, c'est un rêve qui devient réalité. Tout le monde ici mérite ce titre. Ils attendent depuis longtemps, 30, 40 ans et moi je suis ici depuis quatre ans. Tout le monde le mérite", a-t-il confié au micro de BTS Sports.

"Je n'étais pas bon en première mi-temps, j'ai joué comme une merde pour être honnête et je me suis dit que c'était une question de mentalité, que je devais surmonter cette situation et j'ai marqué un but, c'est incroyable."

"I didn't play against Chelsea two years ago so I said 'Pep, put me in!!'" 😂



Rodri gives @TheDesKelly his post-match thoughts after winning the #UCLfinal! pic.twitter.com/mkjXC0cKnx