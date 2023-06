L'Antwerp va retrouver Malines pour une seconde finale

Après quelques semaines de vacances - et d'obligations internationales pour certains, que ce soit avec les A ou les U21 -, les joueurs de notre championnat retrouveront leur club pour entamer la préparation de la saison prochaine.

Le premier grand rendez-vous de la saison 2023-2024, ce sera d'ailleurs la Supercoupe de Belgique. Puisque l'Antwerp a réalisé le doublé championnat - coupe cette saison, le Great Old jouera à nouveau face à l'autre finaliste de la coupe cette saison, le KV Malines.

La date de la Supercoupe de Belgique a été annoncée ce mardi. Elle se jouera le le 23 juillet, à 18h, au Bosuil - stade de l'Antwerp.

Le dernier vainqueur de la Supercoupe est le Club de Bruges, qui avait battu La Gantoise.

