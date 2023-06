La grande révélation de Lionel Messi sur son avenir en sélection nationale

Lionel Messi a, cet hiver, enfin gagné le trophée qui lui manquait tant dans son incroyable carrière : la Coupe du monde. Mais à 35 ans, le futur joueur de l'Inter Miami pense logiquement à la fin de son aventure avec le ballon rond.

Du moins, en ce qui concerne son parcours avec l'Abiceleste, la sélection de l'Argentine. Si souvent mis sous pression au pays et ailleurs pour son manque de grands trophées gagnés avec l'Argentine, Messi a rattrappé le temps perdu, avec un Copa America gagnée en 2021 et une Coupe du monde brandie en 2022.

Mais est-ce que dans 4 ans, et donc à presque 40 ans, Messi se voit-il encore en sélection et jouer la Coupe du monde - aux USA, Canada et Mexique ?

Interrogé en marge d'une rencontre amicale en Chine face à l'Australie, Messi en a alors déçu plus d'un. "La Coupe du monde 2026 ? Je pense que non. Celle au Qatar était ma dernière Coupe du monde. Je verrai comment les choses vont se passer, mais en principe, je ne jouerai pas le prochain Mondial", a confié Messi, dans des propos relayés par la presse espagnole.