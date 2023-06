Pas de retour à Anderlecht : "Je veux rester, les clubs négocient"

Kristoffer Olsson a retrouvé son football au Danemark. Dans son ancien club de Midtjylland, il s'éclate, et ne compte pas revenir à Anderlecht.

Prêté cette saison à Midtjylland, le club où il avait déjà explosé au début de sa carrière, Kristoffer Olsson (27 ans) a retrouvé toutes ses sensations, disputant 38 matchs, pour 5 buts et 9 passes décisives.

Mais les supporters du Sporting d'Anderlecht qui espéraient un retour grâce à cette belle forme, et une nouvelle chance sous Brian Riemer cette fois, en seront pour leurs frais. "Anderlecht et Midtjylland négocient un transfert définitif", a révélé Olsson dans Fotbollskanal.

"J'aimerais rester, et les deux clubs le savent. Je passe un bon moment ici, tant sur le plan du football que personnel. Je me sens important, je joue tous les matchs dans un rôle qui me convient", explique l'international suédois.

Anderlecht avait dépensé 4 millions d'euros pour Kristoffer Olsson, en provenance de Krasnodar. Un transfert qui n'a pas été couronné de succès, Olsson disputant 48 matchs avant d'être envoyé en prêt. Le RSCA peut espérer récupérer une bonne partie du montant dépensé à l'époque.