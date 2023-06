Boris Lambert : "Je suis prêt à franchir un palier dans ma carrière"

Le défenseur central faisait partie des joueurs eupenois présents à la reprise des entraînements malgré l'intérêt qu'il suscite.

Eupen a repris le chemin des entraînements cette semaine et les joueurs de la formation germanophone ont pu faire connaissance avec leur nouveau coach Florian Kohfeldt ce jeudi. "Cela fait du bien de retrouver le ballon, de jouer et de revoir les coéquipiers. Les premières impressions concernant le nouveau coach sont bonnes même si on le découvre encore. Il faut le temps qu'il parle à tout le monde, mais il a déjà expliqué au groupe sa philosophie : à savoir un football positif", nous confie Boris Lambert.

Après une saison chaotique avec un maintien assurée lors de la dernière journée, les Pandas veulent vivre un autre exercice. "On ne veut pas revivre cela, il faudra des renforts pour être plus compétitif et se sauver le plus rapidement possible", ajoute le défenseur.

Dans le viseur de l'Union SG et d'autres formations, Boris Lambert est toujours à Eupen. "J'ai un contrat jusqu'en 2027 ici et j'entame ma huitième saison. Je suis focus sur le club, je me donne à fond et on verra ce qui se passera par la suite. Toutefois, je pense que je suis prêt à franchir un palier dans ma carrière", conclut Boris Lambert.