Une cible de l'Union SG dans le viseur de Genk et d'Anderlecht

Présent au Kehrweg depuis maintenant six ans et symbole de la formation chez les Pandas, le Belge va vraisemblablement quitter le Kehrweg cet été pour franchir un palier dans sa carrière.

Titulaire indiscutable depuis deux saisons du côté d'Eupen, Boris Lambert devrait passer un cap en rejoignant une formation plus huppée cet été. Ses bonnes prestations (32 rencontres de JPL lors de cet exercice 2022-2023 et 4 buts inscrits), sa polyvalence, son expérience, ses datas, sa marge de progression et sa bonne mentalité ont éveillé l'intérêt de plusieurs clubs du top en Jupiler Pro League, mais aussi outre-Manche où il est suivi de près.

L'Union Saint-Gilloise est fortement intéressée par ses services depuis le mois de janvier dernier, mais d'autres clubs l'auraient également dans le viseur. Genk et le Sporting d'Anderlecht aiment également beaucoup son profil tout comme plusieurs équipes de Championship, selon nos informations. Au vu des nombreux intérêts que suscitent son joueur âgé de 23 ans, il y a peu de chance qu'Eupen puisse le conserver lors du prochain mercato estival.