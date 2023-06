Si Verbruggen choisit Brighton, Burnley et Kompany ont un autre gardien de Pro League dans le viseur

Bart Verbruggen devrait quitter le Sporting d'Anderlecht... mais c'est Brighton & Hove Albion qui semble tenir la corde, et plus Burnley. Qu'à cela ne tienne : Vincent Kompany a un autre nom en tête.

Qui est le meilleur gardien de Jupiler Pro League ? En termes de talent pur, Bart Verbruggen semble avoir une longueur d'avance sur le reste des portiers du championnat. Mais sur l'ensemble de la saison, pas de doute : Jean Butez est le gardien de la saison 2022-2023.

Et alors qu'il semblerait que Verbruggen se dirige plutôt vers Brighton & Hove Albion que vers Burnley, Vincent Kompany aurait trouvé la solution : selon The Sun, Jean Butez serait la solution de repli des Clarets.

Butez, 28 ans, serait un transfert un peu plus abordable financièrement pour Burnley que Verbruggen qui est estimé à plus de 15 millions d'euros. L'Antwerp ne retiendra pas son gardien en cas d'offre honnête, après trois années de bons et loyaux service.

Ce transfert en Premier League permettrait également à l'ancien de Lille et Mouscron de passer le palier dont il rêve... mais le priverait de Ligue des Champions la saison prochaine. Quel choix aurait sa préférence ? Affaire à suivre...