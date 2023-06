Thibaut Courtois, les raisons d'un caprice

Cela a grondé ce week-end entre Thibaut Courtois et le sélectionneur national, Domenico Tedesco.

Mécontent de ne pas être assuré du brassard de capitaine lors de ce diptyque de rencontres éliminatoires, Courtois a laissé sortir sa frustration. Selon la Dernière Heure, le gardien du Real a été vexé que Tedesco ne lui ait pas laissé le brassard pour sa 100e sélection, le donnant à Lukaku.

Bien que Tedesco ait prévu que Courtois le porte face à l'Estonie, ce dernier n'a rien voulu entendre. Sa décision de ne pas faire le voyage et de quitter le rassemblement, elle était prise depuis samedi dernier. Il a en effet informé Tedesco, qui n'a pas réussi à le faire changer d'avis par après.

Courtois estimerait qu'il n'est pas estimé à sa juste valeur lorsqu'il porte le maillot de la sélection. Il demanderait plus de respect, notamment au sujet de certaines décisions provenant de la fédération.

Il est possible que la frustration de Courtois date déjà depuis le rassemblement de mars, lors duquel Tedesco lui avait fait savoir, aux côtés de Lukaku, Vertonghen et De Bruyne que c'était le joueur de City qui sera son capitaine. Courtois avait certes donné son accord, mais sa fierté et sa haute estime de lui-même ont peut-être été touchées...

Ainsi, il s'agit d'une manifestation du manque de reconnaissance que ressent Courtois lorsqu'il porte le maillot en équipe nationale. Ce sera à Tedesco, qui avait déjà tenu à rencontrer parmi les premiers Diables lors de sa nomination, à gérer la situation...

Selon le Nieuwsblad, Courtois aurait également ciblé les Diables relégués en Championship avec Leicester, qui selon lui ne mériteraient pas la sélection : Tielemans, Faes et Castagne.

Afin d'être complets, nous ajouterions également ces tweets de Sacha Tavolieri qui relatent également de discussions entre Tedesco et Courtois, mais aussi d'une réelle blessure au genou :