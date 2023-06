"D'autres joueurs arriveront bientôt" : Fergal Harkin ambitieux pour le mercato du Standard

Le directeur sportif a évoqué le mercato estival des Liégeois. Les nombreux départs dans l'effectif attendent d'être remplaçés en conséquence.

C'est un Fergal Harkin souriant qui s'est présenté ce mercredi face à la presse. Parallèlement à la présentation de Carl Hoefkens, l'Irlandais est aussi revenu sur les chantiers de l'été. La vague de départs au sein du groupe ne lui fait pas peur : "Nous savions que ce serait le plan, quel que soit le coach. Nous avions trois joueurs en prêt qui sont rentrés dans leur club, il y avait deux joueurs en fin de contrat. Donc ça fait cinq arrivées que nous voulons faire mais on travaille et on a été proactif, nous avons déjà fait signer deux joueurs et d’autres arriveront bientôt. Les joueurs prêtés pourraient revenir".

Pour l'heure, le Standard a enregistré les arrivées gratuites d'Aiden O'Neill et d'Isaac Price. D'autres pistes sont déjà sur la table, notamment une prolongation du prêt de Philip Zinckernagel.