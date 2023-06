Saint-Trond laisse partir l'un de ses leaders

Hayashi sera prêté la saison prochaine au club de 2.Bundesliga. Une option d'achat est également incluse dans le deal.

Arrivé à l'été 2021 au STVV, Hayashi a marqué 15 buts et délivré 5 assists en 60 matchs. Cette saison, il a inscrit 8 buts et délivré 4 assists en 31 rencontres.

Saint-Trond perd donc l'un de ses meilleurs joueurs. "Venir en Belgique depuis le Japon a été une énorme aventure. D'une part, je tiens à remercier le personnel technique pour cette opportunité. Et d'autre part, bien sûr, les supporters et le conseil d'administration pour leur soutien au cours des deux dernières saisons", a déclaré Hayashi.

André Pinto, le directeur sportif, a annoncé que le STVV allait s'activer sur le marché des transferts pour recruter un nouvel attaquant.

🐥 𝑶𝑭𝑭𝑰𝑪𝑰𝑬𝑬𝑳 l Hayashi op uitleenbasis naar Duitsland.



'The Beast' ruilt de Trudostad in voor FC. Nürnberg.



