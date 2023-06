Un retour de Thibaut Courtois est-il encore possible ? "S'ils s'assoient autour d'une table, cela devrait s'arranger"

Le torchon brule entre Thibaut Courtois et Domenico Tedesco. Au point de se demander si voir les deux hommes s'entendre à nouveau est encore envisageable.

Thibaut Courtois restera-t-il bloqué à 102 sélections chez les Diables Rouges ? Après la conflit ouvert l’opposant à Domenico Tedesco concernant le capitanat, certains se demandent comment le gardien du Real Madrid pourrait encore revenir en équipe nationale tant que Tedesco est à la barre. Le prochain rassemblement n’a lieu qu’en septembre, il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici-là.

Comme certains membres de l’Union Belge, Marc Degryse et Jan Mulder estiment qu’il faut tout faire pour aplanir les différends afin d’ouvrir la voie à un retour du portier limbourgeois : “Après quelques semaines, il devra se rendre compte qu'il est allé un peu trop loin et il peut s'en excuser. Nous voulons tous que Courtois joue à nouveau pour les Diables en septembre et certainement au Championnat d'Europe. S'ils s'assoient ensemble autour d'une table, cela devrait s'arranger" déclare Degryse sur le plateau de VTM.

Jan Mulder est du même avis : “Le sélectionneur national ne peut pas faire marche arrière et prétendre la prochaine fois qu'il ne s'est rien passé. L'entraîneur est le leader. C'est donc le camp de Courtois qui est concerné. Il doit dire qu'il a réagi sous le coup de l'émotion, par exemple. Mais le fera-t-il ? Domenico Tedesco est-il fautif ? Il ne faut pas choyer les vedettes à tout prix. A mon avis, l'entraîneur national n'a pas commis d'erreur”.

Quelques jours de vacances après une nouvelle saison éreintante devraient faire du bien à tout le monde.