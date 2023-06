La Ligue des Champions, une compétition en difficulté ?

En Arabie Saoudite, on est loin d'avoir fini de trouver des joueurs de haut niveau. C'est ce qu'a déclaré Hafez Al-Medlej, responsable du marketing de la ligue saoudienne, au journal sportif espagnol AS.

"Ce n'est que le début", déclare Al-Medlej à propos de l'arrivée des premiers joueurs de haut niveau dans la Saudi Pro League. "À partir de maintenant, tous les joueurs de haut niveau disponibles intéresseront les clubs saoudiens. Il y a quelques années, de nombreux joueurs de haut niveau sont allés en Chine, mais ce n'était que du marketing. Nous avons un projet qui consiste à faire venir les meilleurs joueurs dans tous les clubs du pays. La passion pour le football ne connaît pas de limites en Arabie saoudite".

Selon Al-Medlej, la cargaison de joueurs qui partent pour l'Arabie saoudite aura toujours un impact important. "La Ligue des champions va en souffrir. Avec le départ de tous ces joueurs de haut niveau, la ligue va perdre beaucoup de son lustre. On l'a déjà vu avec la LaLiga lorsque Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont partis. En termes de sponsoring et de contrats de télévision, ils vont être en difficulté".

Enfin, Al-Medlej fait une autre déclaration sur les joueurs qui devraient encore venir en Arabie saoudite. "J'espère que Bernardo Silva viendra bientôt. Nous devrions également commencer à travailler sur l'arrivée de Mohamed Salah. Il est très populaire dans le monde du football arabe.