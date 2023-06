Euro U21 : Bart Verbruggen et les Jong Oranje sauvent les meubles, la prochaine journée sera décisive !

Les autres adversaires des Diablotins dans le groupe A s'affrontaient au stade Mikheil Meskhis de Tbilisi.

Défait par le pays hôte lors de la première journée, le Portugal était dos au mur avant de recevoir les Pays-Bas.

Fábio Silva (titulaire) et les siens ouvraient rapidement le score via André Almeida (20e), et pensaient réaliser la belle opération pour se replacer dans ce groupe A.

Mais Brian Brobbey arrachait finalement l'égalisation (78e) en fin de match, un but important qui maintient les Jong Oranje dans le coup avec deux points (tout comme les Diables), derrière la Géorgie (4 points) et devant le Portugal qui ferme la marche (1 point).

Bart Verbruggen, Joshua Zirkzee et Jurgen Ekkelenkamp devront aller chercher leur qualification face au pays hôte mardi.