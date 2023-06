Philip Zinckernagel connait bien Ronny Deila : c'est notamment lui qui l'a fait venir au Standard l'été dernier. Il revient sur le départ de son désormais ex-entraîneur.

Retourné à l'Olympiacos à l'issue de son prêt au Standard, Philip Zinckernagel ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Ne fermant pas la porte à un retour en bord de Meuse, le Danois ne recroisera pas Ronny Deila s'il revient chez les Rouches. Zinckernagel a, comme tout le monde, été dans l'expectative jusqu'au départ de son entraîneur au Club de Bruges.

Dans une interview accordée à la Dernière Heure, il revient sur cet épisode : "Ce qui s’est passé avec Ronny Deila ne m’a pas surpris car je sais qu’en foot, les choses peuvent vite changer. Je parle en connaissance de cause. Regardez l’été dernier, je m’engage avec l’Olympiacos pour trois ans, le coach change et quelques semaines après, je me retrouve au Standard car Ronny et Efrain y étaient. Je pars du principe que rien n’arrive par hasard. Dans cet ordre d’idée, c’est que le départ de Ronny devait arriver".

Le milieu offensif danois n'en veut donc pas à Deila : "Je suis persuadé que Ronny ne voulait pas faire du mal à tous ces gens. C’est triste car il avait bâti une relation particulière avec le club, avec les fans. Mais il faut aussi voir cela comme une opportunité d’apporter quelque chose d’encore meilleur". Pas certain toutefois que tout le monde pense pareil au sein du club.