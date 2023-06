Et si Philip Zinckernagel restait au Standard ?

Le milieu offensif est retourné à l'Olympiacos après son prêt au Standard. Mais la probabilité de le voir retourner en bord de Meuse n'est pas nulle.

Auteur de 9 buts et 2 assists, Philip Zinckernagel s'est d'emblée rendu indispensable au Standard par sa maîtrise technique et son implication dans le jeu offensif des Rouches. Mais à l'image de Steven Alzate, il n'était que prêté et est donc retourné à l'Olympiacos. Mais en Grèce, il ne dispose plus que d'un an de contrat, un départ est même envisagé.

Le Danois tient en tout cas à ne se fermer aucune porte. Notamment au Standard. Interrogé par la Dernière Heure, il déclare : "Le Standard peut encore être une option pour moi, oui. Je l’ai dit à Fergal Harkin : j’aime le club, j’ai adoré les fans et jouer à Sclessin, c’est toujours envisageable. Après le départ de Ronny, c’était un peu l’expectative, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Mais depuis que le club a nommé un nouveau coach et annoncé l’arrivée de Yaya Touré, c’est plus facile de se projeter".

Le milieu offensif reste toutefois dans l'expectative quant aux prochaines semaines : "Après, j’appartiens toujours à l’Olympiacos donc il faut voir si c’est réalisable au niveau financier. Mais moi, je suis ouvert car j’aime le club. On verra si une solution pourra être trouvée". Avec quatre clubs fréquentés en deux ans, ce mercato sera en tout cas un tournant dans la carrière du joueur de 28 ans.