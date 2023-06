Un club de Ligue 1 fonce sur le Diablotin Largie Ramazani

Buteur face à la Géorgie ce samedi (2-2), Largie Ramazani a de grandes chances de quitter Almeria cet été. L'ailier de 22 ans s'est montré sous de belles couleurs cette saison avec une équipe qui s'est sauvée in extremis en LaLiga.

Ramazani était cité du côté d'Aston Villa. Selon les informations de Fabrizio Romano, c'est désormais le FC Nantes qui voudrait le recruter.

Nantes aurait proposé 6 millions d'euros. Une offre refusée par Almeria. Le club espagnol en demanderait plus. Ramazani est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Almeria.

Understand Nantes have sent a bid to Almería for Largie Ramazani — told it’s worth €6m fee. 🇧🇪 #transfers



Almería have already rejected the bid as they want more to let him go. pic.twitter.com/68dn7zShiU