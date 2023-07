Incroyable : Rennes change d'avis à propos de Doku

Depuis son départ du RSC Anderlecht, le parcours de Jérémy Doku n'a pas toujours été facile. Le jeune joueur belge a souvent été confronté à des blessures. Malgré cela, Liverpool continuerait d'être intéressé par Doku.

Bonne nouvelle pour le club de la Mersey, puisque Rennes autorise Doku à quitter le club cet été, selon L'Equipe. Le nom de Doku est associé à Liverpool depuis plusieurs années et une fois de plus, les Reds seraient "fortement" intéressés par le talent du joueur belge.

Bien que l'article ne mentionne aucun club en particulier, il semble que Doku suscite un vif intérêt en Premier League. Depuis plusieurs semaines, on annonce que Rennes ne le laissera pas partir à un prix bas. On parlait de 50 millions d'Euros. On apprend désormais que le club breton pourrait être enclin à négocier un peu le prix de départ.

Liverpool est déjà actif sur le marché des transferts, avec les arrivées d'Alexis Mac Allister à Anfield et de Dominik Szoboszlai en provenance du RB Leipzig. Si les Reds décident de renforcer d'autres postes, Doku pourrait bien figurer sur leur liste de priorités.