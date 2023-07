Six millions pour un joueur de 16 ans : pourquoi l'Antwerp a cassé sa tirelire pour George Ilenikhena

Le montant investi par l'Antwerp sur George Ilenikhena interpelle. Pourtant, les dirigeants anversois ont l'espoir de le revendre bien plus cher encore à l'avenir.

Malgré la fin de saison euphorique de l'Antwerp, c'est le bémol qui a ennuyé Mark van Bommel : en l'absence d'un deuxième attaquant de pointe, presque tout le poids de l'attaque anversoise reposait sur les épaules de Vincent Janssen. Quand le buteur néerlandais a commencé à tirer la langue, beaucoup ont regretté le départ en prêt de Michael Frey à Schalke 04.

L'avenir du colosse suisse semblant s'écrire loin du Bosuil, il était d'autant plus impératif de recruter un avant-centre. En transférant George Ilenikhena, âgé de seulement 16 ans, les dirigeants anversois ne mettent pas de pression inutile à Vincent Janssen et préparent l'avenir : "Chez nous, il aura le temps et l’espace nécessaires pour grandir dans l’ombre de Vincent Janssen" déclare le club dans son communiqué.

Reste qu'investir six millions sur un garçon qui ne compte en tout et pour tout que deux titularisations en Ligue 2 avec Amiens a de quoi interpeller. La transaction propulse même le jeune français dans le top 10 des U16 les plus chers de tous les temps. Un classement dans lequel on retrouve notamment Theo Walcott et un certain Julien Duranville.

Un record impressionnant qui dépasse largement les frontières de l'@AmiensSC, de la L2 et du foot français ! 😮

bonne continuation à George Ilenikhena, à jamais notre pépite amiénoise ! ⚫⚪ pic.twitter.com/0K0FSgSlxQ — AmiensSC_vintage (@AscVintage) June 29, 2023

Si l'Antwerp a dû mettre le prix, c'est avant tout parce que d'autres formations étaient sur les rangs. La Juventus, Marseille et d'autres clubs français étaient notamment évoqués. "Le fait qu’il veuille poursuivre sa carrière en Belgique n’est pas anodin, car il y avait beaucoup d’autres clubs étrangers qui s’intéressaient à lui" se félicite Marc Overmars.

Tout ce petit monde a été frappé par la précocité du phénomène. En effectuant ses grands débuts le 10 janvier dernier, George Ilenikhena est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue 2. Puis son plus jeune buteur trois jours plus tard en égalisant dans le temps additionnel sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. De quoi confirmer à l'échelon professionnel ses six buts en six apparitions avec l'équipe réserve en Nationale 3.

Malgré la concurrence d'attaquants comme Papiss Cissé (bien connu des suiveurs de Premier League pour son association avec Demba Ba à Newcastle) et Janis Antiste, un international espoir français, Ilenikhena fait son trou petit à petit. Montant de plus en plus souvent au jeu, il va jusqu'à pousser Papiss Cissé sur le banc en fin de saison, marquant au passage son deuxième but professionnel.

Pour le natif de Lagos, débarqué en France à l'âge de trois ans, tout continue de s'enchaîner à une vitesse folle. Son profil d'attaquant rapide et très spontané face au but pourrait encore en surprendre plus d'un. S'il ne faut évidemment pas trop en attendre tout de suite, la possibilité de jouer en Ligue des Champions pourrait être un nouveau fameux coup d'accélérateur.

A Anvers, George Ilenikhena a signé un contrat de quatre ans. C'est à ce moment que l'on saura si ces six millions auront été un coup dans l'eau ou au contraire un montant incroyablement faible. Plus que jamais, le football belge doit tenter des paris sur l'avenir pour attirer des joueurs à haut potentiel avant que les poids lourds du football européen ne s'en mêlent.