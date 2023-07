Anderlecht fait une croix sur trois de ses joueurs

Anderlecht est en train de former son noyau en vue de la saison prochaine. Avec le retour de quelques prêts, un signal clair a été donné à trois d'entre eux.

A l'heure actuelle, Anderlecht n'a toujours pas signé de première recrue officielle dans ce mercato estival et avance donc doucement dans cette intersaison avec un noyau (presque) similaire à celui de l'année dernière.

Des joueurs du club sont revenus de prêt et il semblerait que la direction ait fait un choix en indiquant à trois d'entre eux qu'ils étaient indésirables. Ainsi, Antoine Colassin, Mohamed Bouchouari et Mustapha Bundu ne sont plus les bienvenus dans l'équipe A et ils s'entraîneront avec les Futures, le noyau de jeunes.

Ils doivent donc se chercher un autre club. Pour Colassin, Heerenveen reste une possibilité, même si l'option d'achat n'a pas été levée. Les Néerlandais veulent poursuivre les négociations avec Anderlecht. Bouchouari intéresse plusieurs clubs. Seul Mustapha Bundu devient un problème et les Mauves chercheront probablement à le prêter une nouvelle fois.