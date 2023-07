Edward Still annonce la couleur à Courtrai

Trois jours après son arrivée à Courtrai, Edward Still commence à prendre ses marques. L'occasion de faire le point sur les premiers enjeux du début de saison des Kerels.

Après avoir sauvé Eupen de toute justesse, Edward Still risque d'être à nouveau mêlé à la lutte pour le maintien avec Courtrai. Redressée par Bernd Storck, l'équipe nage dans l'incertitude, entre instabilité au plus haut niveau du club et rumeurs de départs de joueurs cadres. Face à tout cela, la tâche de l'ancien coach de Charleroi ne sera pas simple.

Via les canaux du club, il confirme l'importance des prochaines semaines : "Le premier match de la saison à Gand est un défi fantastique, l'une des affiches les plus compliquées. Mais nous avons quatre semaines. La situation n'est pas idéale mais quatre semaines, c'est assez pour bâtir une nouvelle équipe".

Le nouvel entraîneur courtraisien entend toutefois ne pas se précipiter : "Nous allons travailler les choses simples. D'abord insuffler un nouvel état d'esprit dans le groupe. Puis créer une vraie relation avec les supporters". Les matchs amicaux des prochains jours ne seront pas de trop pour mettre tout cela en pratique avant la reprise.