Huitième club en huit ans pour ce routinier de Pro League

Selon Fabrizio Romano, toutes les parties sont d'accord et les dernières formalités devraient être finalisées mardi. Les Rangers verseront cinq millions d'euros, plus un million et demi d'euros de bonus, à Cremonese pour le transfert de Dessers. En Écosse, Dessers aura l'opportunité de former un duo d'attaque avec Sam Lammers, qui a récemment quitté l'Atalanta Bergame.

Après les départs d'Alfredo Morelos et de Ryan Kent, les Rangers étaient à la recherche de nouveaux attaquants. L'arrivée de Lammers et de Dessers vient combler ces postes vacants. La saison dernière, Dessers a inscrit sept buts avec Cremonese, mais n'a pas pu empêcher la relégation du club. Avec les Rangers, l'ancien attaquant de Feyenoord aura l'occasion de jouer en Ligue des champions. Les Écossais entrent en lice au troisième tour préliminaire.

Rangers have completed Cyriel Dessers deal with Cremonese — it will be done and sealed on Tuesday 🔵 #RangersFC



Understand Rangers will pay €5m fee plus €1.5m in add-ons. pic.twitter.com/rjAeJkuH2b