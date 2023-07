Luis Enrique pense déjà .... à l'élimination

Le technicien espagnol débarque au PSG avec l'ambition, comme tous les autres, de remporter la Ligue des Champions.

Lors de sa présentation en tant que nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a exprimé son désir de remporter la Ligue des champions avec le club français. Cependant, il reconnaît qu'il y a des obstacles à surmonter pour atteindre cet objectif.

"Plusieurs équipes partagent le même objectif que nous", a déclaré Enrique concernant la prochaine saison de la Ligue des champions. "Certaines équipes ont plus d'expérience. La Ligue des champions est presque injuste car on peut être éliminé en jouant un seul mauvais match. Cela ne doit pas être une excuse." L'entraîneur espagnol a été officiellement présenté aux Parisiens mercredi et signera un contrat de deux ans.

Enrique est conscient des attentes élevées envers le PSG. Il a également remarqué que le club a investi massivement dans de jeunes joueurs ces dernières années. "Le PSG a fait de gros investissements dans des jeunes joueurs. Ils doivent maintenant nous aider. Je suis ici pour tout gagner. J'ai confiance en ce club. Il suffit de regarder les investissements réalisés ces dernières années. Ensemble, nous pouvons faire progresser le PSG."