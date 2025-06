Pierre François ne mâche pas ses mots et révèle l'objectif principal du Standard pour la saison prochaine !

Après une saison particulièrement décevante, le Standard de Liège veut regagner la confiance de son public. Le directeur général Pierre François reconnaît que le club a trop souvent laissé tomber ses supporters, mais il est déterminé à renverser la vapeur.

"Nous ne pouvons plus décevoir nos supporters", déclare-t-il avec fermeté. "Le Standard est un club avec un cœur et une âme. Nous devons faire mieux, et nous en sommes pleinement conscients. Il faut briser cette spirale négative."

Pierre François veut que l’équipe redevienne reconnaissable pour les fans liégeois : combative, énergique et tournée vers l’attaque. "Nous voulons redonner de la force au Standard, avec du pressing, un jeu vers l’avant, de l’intensité. Nous voulons une équipe qui donne envie de venir au stade."

L’équipe a pour objectif de rayonner d’énergie et retrouver l’identité du Standard. "Nous cherchons des joueurs et des membres du staff qui veulent vraiment se battre pour ce club", explique François. "Des personnes qui savent ce que cela signifie de porter ce maillot."

L’accent est mis non seulement sur la performance, mais aussi sur la mentalité et l’engagement. "À un moment donné, un club doit regagner la confiance. Nous y parviendrons en montrant que nous donnons tout, à chaque match."

Avec une nouvelle énergie, des renforts et une vision claire, le Standard veut regarder vers le haut. "L’ambition est de finir le plus haut possible. Mais cela ne sera possible que si la confiance revient – chez les joueurs, le staff et surtout : chez nos supporters."