Le Qatar reprend la main à Eupen : un coach "made in Aspire" revient au club

L'AS Eupen veut remonter le plus vite possible en D1A. Aspire reprend donc la main et place un ancien coach actif au sein de son académie à la tête des Pandas.

La KAS Eupen a vécu une saison un peu transparente : le maintien a été assez aisément assuré, mais les Pandas ne sont pas parvenus à se mêler à la course à la (re)montée en D1A. Aspire veut remédier à cela et souhaite retrouver la Jupiler Pro League au plus vite. Pour ce faire, exit Mersad Selimbegovic, en poste depuis le début de la saison 2024-2025. L'AS Eupen a annoncé son départ : "Malgré des craintes de relégation en cours de saison, il a su mener l'équipe à une position sûre au classement. L'objectif de figurer parmi les six premiers n'a cependant pas pu être atteint", explique le communiqué. Eupen veut remonter en Jupiler Pro League Eupen a en effet terminé 10e de CPL. C'est Bruno Pinheiro (43 ans) qui devra faire mieux, et ce n'est pas un inconnu. Le Portugais est en effet un fidèle de l'académie Aspire, qui y travaille depuis 10 ans et a notamment coaché les U19, U20 et U23 du Qatar. Pinheiro est également déjà passé par l'AS Eupen : c'était en 2018-2019 et il avait été l'adjoint successivement de Claude Makélélé puis de Beñat San José. Depuis, il a dirigé Lusail, Al-Sadd, Estoril et récemment Gil Vicente au Portugal. Ce retour marque celui d'un changement de politique à l'AS Eupen : selon nos informations, le Qatar aimerait effectuer un mercato de haute volée afin de pouvoir viser la montée en Jupiler Pro League dès la saison prochaine.