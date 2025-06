Sans surprise, il y a déjà un match reporté en Jupiler Pro League

La saison du Racing Genk commencera de façon intense : le Club de Bruges, l'Antwerp et le Standard seront au programme. Mais Dimitri de Condé est satisfait du calendrier.

Le KRC Genk est certainement l'équipe ayant été la moins vernie par le calendrier de ce début de saison. Le troisième du dernier championnat va en effet commencer par un déplacement à Bruges, avant de recevoir l'Antwerp puis d'aller à Sclessin.

"C'est en effet un début de saison corsé", reconnaît le Head of Football genkois Dimitri de Condé dans Het Belang van Limburg. "Mais j'en ai déjà discuté avec Thorsten Fink et nous ne trouvons pas que c'est une mauvaise chose. Nous sortons d'une saison intéressante, et voulons rester dans ce flow".

"Les déplacements au Club Brugge et à Standard sont bien entendu très difficiles. Mais si nous pouvons obtenir un résultat au Jan Breydel et à Sclessin, nous repartirons du bon pied", poursuit de Condé.

Une chose à noter toutefois dans ce début de saison de Genk : une rencontre est déjà annoncée comme reportée. Il s'agit du match face au Sporting Charleroi, lors de la 5e journée de championnat. Cela s'explique par le barrage prévu en Europa League.

Dimitri De Condé pointe aussi le caractère imprévisible des débuts de saison. "Pour nous, il est peut-être mieux de ne pas débuter contre les deux promus. En début de saison, surtout à l'extérieur, ce sont des adversaires coriaces", estime-t-il.