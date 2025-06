L'un des seuls qui peuvent rapporter gros au Standard : un jeune Rouche suivi par le top 6 belge

Jusqu'ici, le Standard a été actif dans le sens des entrées, mais on ne se fait pas d'illusions à Sclessin : il y aura aussi des départs. Parmi eux pourrait se trouver Nathan Ngoy.

Les supporters du Standard sont gâtés pour le moment : non seulement le club a levé plusieurs options d'achat (Ayensa, Camara) mais a également annoncé l'arrivée de plusieurs joueurs ces derniers jours. Mehssatou, Ilaimaharitra, Abid et Mohr ont ainsi officiellement rejoint Sclessin.

Mais on sait aussi que le Standard va devoir se séparer de l'un ou l'autre joueur. Conserver les plus grosses valeurs marchandes du club sera compliqué. L'une de ces plus grosses valeurs marchandes, c'est celle de Nathan Ngoy, évalué à 3,5 millions d'euros.

Genk sur Ngoy ?

L'international belge U21 n'a plus qu'un an de contrat : sauf prolongation surprise, il devrait donc être venduu cet été, afin d'éviter un départ gratuit que le Matricule 16 ne peut pas se permettre. Sudinfo relaie ce vendredi que de l'intérêt étranger existe pour le jeune défenseur formé au Standard.

Nos confrères mentionnent également l'intérêt d'un club du top 6. Selon nos informations, ce club du top 6 serait le Racing Genk. Il s'agirait cependant d'un intérêt, pas d'une quelconque prise de contact avec le joueur ou le Standard de Liège.

Souvent handicapé par les blessures, Ngoy n'a pu disputer que 16 matchs la saison passée, dont 6 en phase classique. Il est cependant revenu dans le groupe en fin de saison afin de pleinement participer aux Europe Playoffs, disputant les 10 rencontres en tant que titulaire.