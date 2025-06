Une prise de risque maximale ? Voici qui devrait devenir le T1 de l'Antwerp !

Qui allait succéder à Andries Ulderink, lui-même arrivé en cours de saison à la place de Jonas De Roeck ? Les paris étaient ouverts, mais l'Antwerp a décidé de surprendre un peu.

L'Antwerp va ouvrir un nouveau chapitre, après Jonas De Roeck et Andries Ulderink : la saison 2025-2026 débutera sous la houlette d'un nouveau coach, qui aura fort à faire. Le Great Old a en effet manqué l'Europe, et on sait que les moyens y sont plus limités qu'à l'époque de la remontée.

Ce n'est peut-être pas étonnant, dans ces conditions, que ce ne soit pas un entraîneur au nom ronflant qui débarque au Bosuil. En effet, selon les informations du Nieuwsblad (et de toute la presse néerlandophone), l'Antwerp va désigner Stef Wils comme son nouveau T1.

L'Antwerp prend un risque à moindres frais

Wils est méconnu en Wallonie, mais très bien connu en interne et des supporters : il était en effet l'adjoint de Mark Van Bommel, puis de Jonas De Roeck et Andries Ulderink. Ce dernier, rappelons-le, était déjà... le T2 de Van Bommel : Wils était donc leur T3.

Une piste à moindres frais, mais aussi un homme qui connaît bien le club et saura notamment faire le lien entre les U23 et l'équipe A puisque Stef Wils a aussi été l'entraîneur adjoint des Espoirs anversois, sous Gill Swerts en 2021-2022, après avoir été formateur de jeunes au sein du club.

Ce sera donc un premier défi en tant qu'entraîneur principal pour Wils, 42 ans et retraité depuis 2019. Durant sa carrière de joueur, il a porté les couleurs du Lierse, de La Gantoise, de Westerlo, du Cercle de Bruges ou encore de Haladas en Hongrie.