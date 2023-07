Un joueur de Pro League a refusé l'Union : "Pas partir pour gagner plus d'argent"

Selon Het Nieuwsblad, Rob Schoofs a refusé une offre de l'Union SG pour prolonger son contrat avec le KV Mechelen. Le milieu de terrain a lui-même confirmé sa décision.

Après une période difficile à La Gantoise, Schoofs a pris le temps de réfléchir. Il a déclaré : "D'une certaine manière, et aussi en tenant compte de l'expérience d'autres joueurs qui ont quitté le KV Malines et l'ont regretté par la suite. Il est important de réaliser ce que l'on a entre les mains. Je me sens respecté ici, je joue régulièrement et je suis le capitaine."

Schoofs avait envisagé de rejoindre un club étranger, mais cela ne s'est pas concrétisé. Il a expliqué : "Je ne voulais pas prendre le risque de partir ailleurs simplement pour gagner plus d'argent. Si j'avais opté pour un nouveau défi, cela aurait été une aventure à l'étranger. Mais pour le moment, cette option n'est pas sur ma route."