Le Standard aux prises avec deux clubs belges pour...un ancien de Seraing

Certains joueurs passés auparavant par notre championnat ont explosé à l'étranger. C'est le cas de Youssef Maziz, 24 ans, qui s'est montré à l'avantage au FC Metz.

Passé par Seraing lors de son prêt en 2021-2022, Maziz a été l'un des grands artisans de la montée du FC Metz en Ligue 1. En 29 rencontres, il a marqué 8 buts et 6 assists.

En fin de contrat dans un an avec les Grenats, Maziz se dirigerait à nouveau vers la Belgique. Selon les informations du journal L'Equipe, trois clubs de Pro League seraient très intéressés de le recruter.

Il s'agirait du Standard, mais aussi de La Gantoise et de, piste plus surprenante, Saint-Trond. Aucune offre n'a encore été déposée, mais il est possible que cela ne tarde encore. Selon Transfermarkt, Maziz est évalué à 1,5 millions d'euros.