Le montage financier hallucinant dans le transfert de Teddy Teuma, avec un bonus si Reims remporte... la Ligue des Champions !

Un bonus de 2M€ a notamment été prévu... si le Stade de Reims remporte la Ligue des Champions !

C'est désormais officiel, Teddy Teuma quitte l'Union Saint-Gilloise après quatre saisons et rejoint son championnat de prédilection, la Ligue 1. Le capitaine Unioniste, déterminant dans les deux podiums des pensionnaires du Parc Duden et dans la qualification pour les quarts de finale de l'Europa League, rejoint le Stade de Reims et Will Still.

Comme nous vous l'évoquions cette semaine, l'indemnité de transfert annoncée paraissait étrangement bas : 5M€, pour l'un des meilleurs joueurs du championnat sur ces deux dernières saisons. Un montant qui avait d'ailleurs fait fameusement grincer des dents dans le chef des supporters.

Ce vendredi, le journaliste Sacha Tavolieri avance une anecdote pour le moins surprenante : alors que le premier accord datait du 28 juin et était d'une valeur de 3M€ + 2M€ de bonus raisonnables, les dirigeants de l'Union ont finalement estimé faire une mauvaise affaire, avant de faire marche arrière suite aux vives réactions provoquées par l'anonce de ce montant.

Finalement, le journaliste révèle que l'accord final va rapporter... moins d'argent à l'Union que l'accord initial. En effet, l'indemnité a été gonflée à 8M€, mais avec une majeure partie de bonus irréalisables. En réalité, le montant net touché par l'Union ne sera que de 3.8M€. Lorsque l'on vous parle de bonus irréalisables, un versement de 2M€ est notamment prévu si le Stade de Reims... remporte la Ligue des Champions ! Une histoire halucinante.