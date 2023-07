On attendra Patris : un joli coup du Sporting d'Anderlecht, et un message envoyé

Le RSC Anderlecht réussit un joli coup en attirant Louis Patris. Un transfert sous le nez du Club de Bruges, qui envoie un message d'ambition, et amène un beau défi à Brian Riemer.

On ne l'avait pas vu venir. En début de mercato, Louis Patris (22 ans) était cité au FC Bruges, où Ronny Deila en avait fait l'une de ses priorités pour le mercato estival ; le départ à prévoir de Clinton Mata renforçait cette éventualité.

Mais c'est finalement en Mauve que jouera Patris la saison prochaine. Le RSCA offre 4 millions d'euros (5 avec les potentiels bonus), et a réussi à convaincre un jeune talent de venir au Lotto Park ; que ce soit le montant ou la venue du joueur en tant que telle, combiné à celle de Kasper Dolberg, c'est un message fort - Anderlecht reste Anderlecht et ne sera jamais un "nain" lors du mercato.

La fin pour Murillo ?

Avec ce transfert, enfin, Anderlecht dispose d'une alternative digne de ce nom à Amir Murillo. Blessé pour plusieurs mois, le Panaméen doit s'attendre à galérer pour reprendre sa place à son retour. Louis Patris a tout pour le mettre sur le banc : les statistiques, et le sérieux qui lui fait défaut. Le seul bémol pour Fredberg est qu'il ne pourra pas profiter de la petite cote qu'il reste à Murillo pour le vendre.

Mais ce transfert a aussi sa part d'inconnues. Patris sort de l'Euro U21 comme l'un des grands perdants du groupe de Jacky Mathiijssen. Sur son flanc droit, il a passé 45 minutes catastrophiques face aux Pays-Bas, puis n'est plus sorti du banc.

L'une des raisons de cet échec : le système de Mathiijssen était peu flexible, et Patris a été utilisé en "pur" back droit. Avec OHL, il était back droit "sur papier" - délivrant 9 assists - mais le schéma de Marc Brys permettait des mouvements, notamment entre lui et Casper De Norre, qui couvraient ses potentiels errements.

Patris n'est pas Murillo, et Riemer devra en tenir compte ; s'il veut passer à 3 derrière, créer du mouvement, utiliser au mieux les qualités de Louis Patris, il disposera d'une palette bien plus large qu'avec le Panaméen. Le Diablotin a notamment un physique au-dessus du lot, et une vraie présence dans les airs. En termes de potentiel, il pourrait un jour être le "nouveau" Timothy Castagne, et rapporter bien plus que ce que le RSCA a dépensé pour lui...