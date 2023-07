Carl Hoefkens fait le point sur l'infirmerie du Standard et relativise après la lourde défaite contre le RWDM

Pour leur deuxième rencontre de préparation, les Rouches ont été largement dominés par le RWDM (0-4). Pas de panique pour Carl Hoefkens, qui connaît les points faibles de son équipe et qui attend la remise en forme des internationaux ainsi que des renforts.

Trois jours après son succès contre l'Olympic, le Standard a été lourdement défait ce samedi par le RWDM (0-4). Après la rencontre, Carl Hoefkens a tenu à rassurer tout le monde et à ne pas s'affoler après cette prestation décevante (résumé à lire ici).

"Je suis content de cette première semaine de préparation, je l'ai dit avant le match et je le redis maintenant. Les joueurs veulent bien travailler et bien faire les choses. On a joué un match avec deux équipes différentes, je savais que ce serait difficile pour les jeunes, notamment physiquement. C'est la première fois qu'ils rencontrent un tel niveau, je n'ai pas de problème avec ça."

Avec une partie du noyau A en première période, les Rouches auraient pu égaliser sur un penalty de Renaud Emond sauvé par Hubert, avant que le SL16 FC ne coule durant le deuxième acte. "Je veux gagner tous les matchs. Il faut souligner les bonnes choses, j'en ai vu. Évidemment, il y avait aussi des choses que je ne voudrais jamais voir. Je suis content de l'engagement et de la manière, je sais qu'il reste encore beaucoup de travail."

Sans les internationaux mais avec Price et Mundle, Hoefkens était donc privé d'une bonne partie de son effectif. "Cinq renforts, c'est une très bonne chose. Les internationaux sont revenus et se sont entraînés deux fois, ils pourront participer aux prochains matchs. Je travaille avec les joueurs présents et disponibles, c'était aussi le cas aujourd'hui" a conclu le nouvel entraîneur du Standard.

Les blessés reprendront pendant le stage

Pour cette rencontre, Hoefkens était privé d'une bonne partie de son effectif. Noah Ohio a ressenti une douleur vendredi matin à l'entraînement, le Standard n'a donc voulu pas prendre de risques. Fossey se sent mieux, s'entraînera au stage et y jouera, tout comme Dewaele et Bokadi. Le Matricule 16 reste sans nouvelles de Kostas Laifis, supposé être revenu depuis le début de la semaine.

"Ce sera une semaine importante tactiquement. On a travaillé physiquement et sur les grandes lignes, mais on n'a pas encore travaillé la tactique en profondeur sans les absents pour ne pas doubler le travail. Cette semaine va nous permettre de mieux comprendre où l'on se situe réellement, les matchs amicaux vont avoir une plus grande importance."