Quatre joueurs de l'Antwerp écartés du stage : ils peuvent se trouver un nouveau club !

Mark Van Bommel a fait des choix forts : le champion en titre écarte quatre joueurs de son noyau pour le stage estival.

Champion au bout du suspens, l'Antwerp vient d'annoncer la sélection qui partira en stage la semaine prochaine, en Autriche. Le Great Old séjournera non loin de deux autres clubs de Pro League : Anderlecht et le RWDM.

Pour cette préparation estivale, Mark Van Bommel a fait appel à 27 joueurs pour constituer un mélange de joueurs du noyau A de la saison dernière et d'espoirs proches de rejoindre la Jupiler Pro League.

Dans ce groupe, on note quatre absents de marque : Frank Boya, Dorian Dessoleil, Michael Frey mais aussi et surtout... Birger Verstraete. Malgré ses 35 rencontres disputées la saison dernière pour le compte de l'Antwerp, puis de Malines, le milieu de terrain de 29 ans n'entre plus dans les plans et peut se trouver un nouvel employeur, comme les trois autres joueurs précédemment cités.

Les 27 noms :

Gardiens : Jean Butez, Ortwin De Wolf, Davino Verhulst, Senne Lammens et Niels Devalckeneer

Défenseurs : Toby Alderweireld, Ritchie De Laet, Gaston Ávila, Jelle Bataille, Zeno Van Den Bosch, Laurit Krasniqi, Sam Vines, Kobe Corbanie, Andreas Verstraeten

Milieux de terrain : Arthur Vermeeren, Jürgen Ekkelenkamp, ​​Alhassan Yusuf, Christopher Scott, Milo Horemans,

Attaquants : Vincent Janssen, George Ilenikhena, Michel-Ange Balikwisha, Gyrano Kerk, Arbnor Muja, Anthony Valencia, Jacob Ondrejka, Victor Udoh