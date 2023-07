Qui est Santiago Hezze, prochaine priorité du RSCA au milieu de terrain ?

Le Sporting d'Anderlecht passe la seconde dans ce mercato estival, avec deux transferts déjà officialisés, et d'autres à venir. L'un des noms cités avec insistance est celui de Santiago Hezze, milieu de terrain argentin.

Santiago Hezze serait apparemment la prochaine cible de Jesper Fredberg dans ce mercato estival. Ce n'est pas la première fois que son nom est cité : le 15 juin, déjà, la presse belge et argentine évoquait une venue très probable du joueur de Huracan, en Argentine.

Argentin lui-même, né à Buenos Aires, Hezze a fait toutes ses classes au Clube Atletico Huracan, qui joue en ce moment le bas de classement en Primera Division. Il est un véritable pilier de son club, puisqu'il en porte le brassard à l'âge de 21 ans seulement.

Santiago Hezze vient d'une famille de professionnels, puisque son oncle, Antonio Mohamed, est un ancien international argentin (4 caps) reconverti entraîneur, qui coachait récemment l'Atlético Mineiro et a notamment dirigé le Celta Vigo en 2018.

Cette saison, Santiago Hezze compte déjà 32 matchs pour 5 buts ; s'il arrive, ce sera donc avec énormément de rythme dans les jambes, ce qui enlève une épine du pied de Brian Riemer - pas besoin de grosse présaison, même si bien sûr, rejoindre tôt le groupe permet de s'y intégrer.

Trop cher ?

Mais le RSCA peut-il encore se permettre une telle folie ? Car Hezze n'est pas bon marché : Transfermarkt l'estime à 8 millions d'euros, et Anderlecht vient d'en dépenser plus de 8 pour Dolberg et Patris. Les ventes de Verbruggen et Olsson rentrent dans balance, bien sûr, mais ce genre d'opérations n'est jamais sous forme de vases communiquants parfaits.

Il y a fort à parier qu'une arrivée de Santiago Hezze soit liée à un départ - par exemple celui d'Amadou Diawara, très bien coté, très bien payé et qui aurait fait part de ses envies d'ailleurs. Les postes se correspondent, et le RSCA avait déjà placé Diawara sur la liste des joueurs pouvant éventuellement quitter le club.

Suivi par Bruges en 2020

Hezze n'est pas un nom sorti de nulle part : en 2020, alors qu'il n'a que 18 ans, il fait déjà parler de lui en Europe... et même brièvement en Belgique. En effet, le média Ola Huracan, qui suit le CA Huracan, fait un portrait du joueur lors duquel il cite parmi les clubs intéressés le Genoa, Villarreal et le Club de Bruges !

Santiago Hezze n'avait alors pas forcément d'envies d'ailleurs, et il restera en Argentine, cumulant jusqu'ici 117 matchs au plus haut niveau, un sacré total pour un jeune de 21 ans. Mais Hezze semble promis au Vieux Continent ; reste à savoir si ce sera via le Sporting d'Anderlecht.