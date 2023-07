📷 Maigre consolation pour Sergio Gomez (ex-Anderlecht)

Après ce match perdu 1-0, Gomez n'avait pas caché sa déception. Il avait fustigé le comportement des joueurs et du staff anglais lors de leurs célébrations. Il avait pointé du doigt l'attitude de Cole Palmer, coéquipier à Manchester City.

Après cette finale, Gomez a reçu le prix de meilleur buteur du tournoi. L'ancien d'Anderlecht a marqué 3 buts lors de cette compétition. Au vu de l'expression de son visage, il ne semblait pas ravi de poser avec cette récompense...

Sergio Gomez had to take a picture with his award for being the top scorer at the U21 Euros after losing the final ūüėź pic.twitter.com/GkAC0gT0fx