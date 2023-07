Un club d'Arabie saoudite pourrait offrir 100 millions d'euros à un champion du monde français

Paul Pogba sera-t-il l'une des prochaines énormes recrues du championnat saoudien ? Les rumeurs vont bon train. Et la présence du champion du monde français sur place ce week-end a posé des questions.

Ce dernier a cependant précisé qu'il était sur place pour se rendre à La Mecque. Mais dans une vidéo, il a répondu qu'une arrivée dans le championnat saoudien n'était pas à l'ordre du jour même si l'idée d'y venir dans le futur n'était pas écartée.

Selon des médias italiens, Al-Ittihad serait prêt à offrir 100 millions d'euros sur trois ans pour s'offrir le joueur de la Juventus. A noter que le club a déjà fait venir Karim Benzema et N'Golo Kanté... deux équipiers de Pogba en EDF.

Juventus midfielder Paul Pogba spotted in Saudi over the weekend ⤵️🇸🇦🇫🇷pic.twitter.com/nJJ5NIVSrX