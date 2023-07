Le président du Napoli lâche une bombe sur Victor Osimhen

Un jour, une nouvelle rumeur sur Victor Osimhen. Le Nigérian, passé par Charleroi, a réalisé une saison assez impressionnante, attirant alors les regards des plus grands clubs européens.

Victor Osimhen sera-t-il encore un joueur du Napoli la saison prochaine ? Au vu des déclarations du président napolitain, Aurelio De Laurentiis, on pourrait se poser la question. Aux dernières nouvelles, Osimhen serait évalué à...180 millions d'euros par le Napoli.

Dans des propos relayés par Mediaset, De Laurentiis a lâché un énorme indice quant à l'avenir d'Osimhen. Pour lui, il ne peut signer que dans un seul club cet été : au PSG, qui possède des moyens financiers disproportionnés.

"Le seul club qui peut s'offrir Victor Osimhen est le Paris Saint-Germain", a lâché De Laurentiis. "Si Nasser Al-Khelaïfi veut faire une offre autour de 200 millions d'euros... on attend et on voit ce qui se passe. Je pense personnellement que Victor restera ici."