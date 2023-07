Un joueur du Standard sort du silence sur le départ de Ronny Deila

La blessure mettra sûrement un certain temps à totalement cicatriser. En plein Play-offs, le coach Ronny Deila, alors adoré par les joueurs et le public, quitte soudainement le Standard et rejoint le Club de Bruges.

Comme on dit, de l'eau a depuis coulé sous les ponts. Deila prépare la saison avec Bruges, tandis que du côté du Standard, c'est l'ancien Brugeois Carl Hoefkens qui a repris les rênes. Mais le sentiment, lui, risque de rester encore longtemps. Celui de l'impression d'avoir été floué par un entraîneur qui avait acquis tout Sclessin à sa cause. Dans une interview accordée à la Dernière Heure, le joueur du Standard, Aron Donnum, s'est exprimé quant au départ de Deila. Les mots sont clairs... "Nous aussi, nous nous sommes sentis trahis par Ronny Deila", déclare Donnum. "Quand la personne qui te parle toute la saison de confiance s’en va, c’est dommage (...) Si son départ m’affecte, ce sera dans le bon sens."