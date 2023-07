🎥 Bruges tient peut-être une vraie pépite : le superbe but de la nouvelle Gazelle à l'Euro U19

Cet été, discrètement, le Club de Bruges a attiré un autre joueur du FC Barcelone, comme Ferran Jutgla il y a un an. Et alors que l'Euro U19 se tient en ce moment, Victor Barbera impressionne !

Victor Barbera (18 ans) sera peut-être l'une des signatures discrètes dont on se dira dans quelques années qu'elle était un énorme coup de la part de Bruges. Le jeune du FC Barcelone, formé à la Masia, a rejoint les Blauw & Zwart gratuitement cet été.

Si on l'imagine faire ses débuts avec le Club NXT vu son jeune âge et son manque d'expérience en équipe première (il n'a joué qu'en réserve, inscrivant 16 buts en 33 matchs), Barbera pourrait être une bonne surprise. Actuellement, il dispute l'Euro U19 avec l'Espagne.

En demi-finale face au Portugal, le nouveau brugeois a inscrit un superbe but : crochet court dans la surface, frappe en pleine lucarne. On se rappelle de la sensation Ferran Jutgla à son arrivée en Belgique : et si Bruges avait refait le coup ?