Non, Hendrik Van Crombrugge ne s'en va pas par la petite porte, mais avec sa classe habituelle

Hendrik Van Crombrugge quitte donc Anderlecht après 4 ans de bons et loyaux services, 4 ans durant lesquels il aura été irréprochable. Peut-être pas sur la pelouse, mais l'important était ailleurs.

Hendrik Van Crombrugge nous manquera. C'est peut-être ce que se disent les supporters du RSC Anderlecht alors que leur capitaine s'en va, après 120 matchs lors desquels il n'a certes pas été irréprochable, mais a dans l'ensemble fait honneur à son maillot, sans jamais paraître trop petit pour son costume.

Pourtant, Van Crombrugge s'en va sur une saison décevante : pourri depuis de longs mois par des soucis de dos, il avait progressivement paru moins sûr dans ses interventions, notamment aériennes, lui qui n'a jamais été le métronome du jeu au pied que Vincent Kompany recherchait pour son style de jeu.

Une saison qu'il a terminée sur le banc, remplacé par Bart Verbruggen, qui était indéniablement un meilleur gardien que lui sur tous les plans. Et pourtant, Van Crombrugge restera un joueur apprécié du public ; s'il a commis des erreurs, il ne s'est jamais caché, n'a jamais non plus prétendu être ce qu'il n'était pas.

Un gardien de but d'expérience, assez apprécié et intelligent pour être le mentor d'un Verbruggen plus fort que lui, assez respecté pour rester le capitaine de coeur de toute une équipe même une fois mis sur le banc. Assez talentueux, ne l'oublions pas non plus, pour offrir des prestations mémorables ; seulement, quand on joue à Anderlecht, on a moins l'occasion de briller que quand on joue à Eupen (normalement), et il faut la saisir quand elle se présente.

Un vrai patron

Hendrik Van Crombrugge nous manquera : ça, c'est le journaliste suiveur d'Anderlecht qui le dit. On ne peut pas le cacher : il y a de ces joueurs qui sont plus appréciés que d'autres des médias, de par leur personnalité ou au moins leur tendance à prendre leurs responsabilités.

Au RSCA, ces deux dernières saisons, il a parfois fallu les prendre, ses responsabilités. Il a fallu qu'un leader vienne s'exprimer après une prestation indigne des couleurs Mauves. Souvent, ceux qu'on espérait voir nous laissaient en plan, envoyant même quelques fois des gamins de même pas 20 ans pour s'exprimer devant les micros.

Pas Van Crombrugge. Même s'il ne cachait parfois pas que ça l'agaçait, qu'il préférerait être à la douche ou chez lui, le capitaine assumait, et venait répondre dans toutes les langues à des questions parfois piquantes, parfois répétitives. Il avait même de l'humour, parfois. Merci pour ça, Mr Van Crombrugge, et bon vent à Genk, où cette attitude sera certainement aussi appréciée que par les suiveurs du RSCA.