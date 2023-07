Officiel : Hendrik Van Crombrugge quitte le Sporting d'Anderlecht

Le capitaine du RSC Anderlecht, après avoir réussi ses tests médicaux, a bel et bien rejoint le Racing Genk. Il y signe pour trois saisons, plus une option.

C'est désormais officiel : Hendrik Van Crombrugge est le nouveau gardien de but du Racing Genk. Le Diable Rouge quitte le RSC Anderlecht après 4 saisons de bons et loyaux services, et s'engage dans le Limbourg pour trois saisons (+1 une en option).

Ce lundi, Van Crombrugge passait ses tests médicaux avec succès ; il a rejoint le groupe de Wouter Vrancken au Portugal dans la foulée pour participer à la fin du stage de présaison. Van Crombrugge était devenu n°2 au RSCA suite à l'éclosion de Bart Verbruggen en seconde partie de saison 2022-2023.

Malgré son statut de capitaine, une solution était toujours trouvée pour le portier germanophone, dont le salaire pesait sur les finances du Sporting. Son départ coïncide avec l'arrivée prochaine de Maxime Dupé entre les perches anderlechtoises.

À son sujet, Jesper Fredberg déclare : "Nous sommes reconnaissants à Hendrik pour tout ce qu'il a apporté à notre club. Nous sommes conscients que les six derniers mois ont été difficiles pour lui. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux d'avoir trouvé une solution qui convienne à toutes les parties. Nous souhaitons à Hendrik tout ce qu'il y a de mieux pour l'avenir.”