Carl Hoefkens, optimiste après le partage contre le Hertha Berlin, adresse un message aux supporters du Standard

Même si tout n'était pas parfait, Carl Hoefkens s'est dit satisfait de la prestation de ses joueurs face au Hertha Berlin. Le T1 des Rouches a évoqué les difficultés du Standard à trouver de l'espace entre les lignes et a vanté la prestation de sa ligne défensive.

Au terme d’une rencontre engagée et disputée, le Standard a partagé l’enjeu ce vendredi contre le Hertha Berlin. « Dans l’intensité, cette rencontre n’avait rien d’amical. Ni pour eux, ni pour nous. C’est une bonne chose d’avoir pu jouer ce genre de match avant la reprise de la compétition » a commenté Carl Hoefkens.

Face à l’organisation défensive allemande, les Rouches sont difficilement parvenus à trouver la solution, donnant lieu à une rencontre peu spectaculaire sur le plan des occasions. « On a bien essayé en première période. C’était difficile de trouver un espace entre les lignes, ils formaient un bon bloc. On a réussi à être stable défensivement, on n’a pas concédé beaucoup d’occasions et on a pu s’en créer en contre » a souligné le T1 du Standard.

Carl Hoefkens a pu en avoir un aperçu ce vendredi : lorsque Sclessin se met à chanter, la rencontre peut connaître un tout autre scénario. Le dernier quart d’heure du Standard a été le meilleur, alors que le public poussait pour l’égalisation. « On a enclenché la septième vitesse après leur but. Quand le stade commence à chauffer ici, on peut vraiment faire quelque chose. Ce sera encore bien plus le cas en championnat" lance Hoefkens, comme un message à ses supporters. "C’est un match qui me montre qu’on est sur le bon chemin, même si nous sommes loin d’être arrivés. Il reste encore une semaine de préparation et six de mercato, beaucoup de choses peuvent encore évoluer. »

Alors que les Rouches espèrent encore boucler quelques arrivées pour doubler chaque poste, Carl Hoefkens s’est dit satisfait de la montée de ses jeunes. « Bansé, Dodeigne et Canak sont très bien montés, ils ont réellement apporté quelque chose. Il y avait certes de la fatigue, mais ce n’est pas une excuse. Ohio ? Il n’y a rien de grave, mais je voulais lui faire passer un petit message en le sortant à la mi-temps » a conclu Carl Hoefkens.