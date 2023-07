Cet ancien entraîneur du Standard prépare son grand retour en Ligue 1 avec un trophée

Luka Elsner n'avait pas laissé des souvenirs impérissables au Standard. Ca se passe beaucoup mieux du côté du Havre.

Dans la foulée de son passage très compliqué au Standard, Luka Elsner avait signé au Havre, avec l'intention de repartir sur de meilleures bases. Mission plus qu'accomplie : l'équipe a fini première de Ligue 2, avec trois points d'avance sur le FC Metz de Laszlo Bölöni.

Elsner sera donc un entraîneur de Ligue 1 la saison prochaine. Si cela fait 15 ans que les Havrais attendaient un retour au plus haut niveau, son entraîneur a l'expérience d'une saison en Ligue 1 avec Amiens il y a trois ans, après son passage à l'Union Saint-Gilloise.

Le coach slovène et son groupe ont préparé la saison de la meilleure des manières en l'emportant 3-1 contre Caen à l'occasion du Trophée des Normands. "On a gardé ces valeurs qui sont les nôtres de courses, d'abnégation et de bonne protection de la surface. On a vu une évolution par rapport à l'année dernière, c'est notre capacité à contre-attaquer et à finir. C'est de bon augure" confie Elsner à L'Equipe.