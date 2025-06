Il n'y a pas que Courtois et Witsel : voici la dizaine de Belges susceptibles de disputer la Coupe du monde des clubs

Plusieurs Diables Rouges, ainsi que quelques joueurs belges moins connus, devraient participer à la Coupe du Monde des Clubs après la trêve internationale de juin. Au total, une dizaine de joueurs sont susceptibles d'y prendre part.

Pour la première fois dans son histoire, la Coupe du monde des clubs de la FIFA, qui se tiendra du 15 juin au 13 juillet aux Etats-Unis, accueillera 32 équipes et plus uniquement les différents vainqueurs continentaux.

Plusieurs grosses cylindrées européennes seront de la partie, comme le Real Madrid et Thibaut Courtois, légèrement blessé et absent de la sélection belge pour ce rassemblement, mais qui devrait être rétabli dans deux semaines, ainsi que Manchester City et Jérémy Doku (Kevin De Bruyne ne disputera pas la compétition).

Des Diables, mais pas seulement

On retrouvera également l'Atlético de Madrid... d'Axel Witsel, qui a un contrat prêt sur la table du côté du Standard mais qui tenait absolument à disputer la compétition et qui a également reçu des offres d'autres clubs. La Juventus de Samuel Mbangula, le Chelsea de Roméo Lavia et le Borussia Dortmund de Julien Duranville participeront également, mais la liste définitive de ces clubs n'a pas encore été communiquée.

Le plus grand fournisseur de joueurs belges pourrait toutefois s'appeler... le Red Bull Salzbourg, club où évolue Yorbe Vertessen et où est prêté Maximiliano Caufriez jusqu'au 30 juin. Le club autrichien n'a pas non plus officialisé sa sélection.

Cette Coupe du Monde des clubs pourrait aussi être disputée par des joueurs belges qui n'évoluent pas en Europe, comme Midou Mouhli, passé par le RFC Seraing et le RFC Liège et qualifié avec son club de l'Espérance de Tunis, qui vient encore de réaliser le doublé Coupe-championnat en Tunisie.

Pour clore le rayon des joueurs belges, il faut prendre la direction... de la Nouvelle-Zélande et d'Auckland City, où évolue Louis Verstraete, médian défensif de 26 ans arrivé mi-septembre en provenance de Beveren. Formé à La Gantoise, il est aussi passé par l'Antwerp et Ostende et a disputé plus de 70 matchs de Jupiler Pro League et 60 de Challenger Pro League, ainsi que sept matchs d'Europa League avec les Buffalos, où il avait notamment marqué un but contre... Genk en 1/8e de finale retour de la compétition.

Si c'est terminé pour les joueurs belges, on notera tout de même la présence très probable d'Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic et Kalidou Koulibaly avec Al-Hilal et d'Achraf Dari avec Al-Ahly, tous les quatre passés par notre Jupiler Pro League.