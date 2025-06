Les jeunes d'Anderlecht ont eu la priorité, mais Jong Gent s'est trouvé un stade pour le début de la saison 2025-2026

Le Jong Gent doit changer de stade en 2025-2026, l'enceinte du Racing Gand n'étant pas aux normes. Les U23 de La Gantoise ne joueront pas à Deinze.

On l'apprenait il y a quelques semaines déjà : alors que le stade du Racing Gand n'est pas aux normes pour la Challenger Pro League, le Jong Gent s'était fait recaler par la ville de Deinze pour l'utilisation de la Dakota Arena, le stade du SK Deinze.

La ville aurait en effet trouvé un accord pour prolonger le contrat liant la Dakota Arena aux RSCA Futures, les U23 du Sporting d'Anderlecht. Depuis la faillite du SK Deinze, les jeunes Mauve & Blanc y évoluaient déjà cette saison plutôt qu'au Stade Roi Baudouin.

Le Jong Gent devait donc trouver une solution. Et le Nieuwsblad nous apprend que celle-ci devrait être... la Planet Group Arena, le stade de La Gantoise. Une vaste enceinte qui risque de sonner bien creux, mais qui a l'avantage d'être - évidemment - aux normes et de ne rien coûter de plus au club.

Les U23 de Gand pourraient retrouver la Chillax Arena du Racing Gand en cours de saison : des travaux d'aménagement vont y être effectués pour mettre le stade amateur aux normes de la Challenger Pro League. Le Jong Gent est promu cette saison en D1B, depuis la D1 VV.