Officiel : Casper De Norre quitte la Belgique et met le cap sur l'Angleterre

C'est officiel, Casper De Norre quitte OHL pour tenter l'aventure au Millwall FC, club de Championship (deuxième division anglaise).

"Après 3 saisons à OHL, Casper rejoint le Millwall FC. Merci pour tout et bonne chance, Casper", a communiqué le club louvaniste via son compte Twitter.

De Norre avait atterri à Louvain en prêt au début de la saison 2020, avant de quitter Genk définitivement à l'été 2021. Au total, le joueur de 26 ans a disputé 95 matches avec OHL, pour neuf buts et 12 passes décisives.

👻 𝗕𝗢𝗢...#Millwall have completed the signing of midfielder Casper De Norre!