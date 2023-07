Jesper Fredberg s'exprime après la victoire d'Anderlecht contre l'Ajax et parle des mérites de Kasper Dolberg

Le CEO Sports des Mauves est heureux. Anderlecht preste bien et vient se payer le scalpe de l'Ajax Amsterdam en match amical : 3-0.

"Je suis heureux du comportement de l'équipe en ce moment. C'était le dernier match de préparation avant le début du championnat et nous avons rencontré une équipe solide. Je vois des bonnes choses, à la fois individuellement et collectivement. Ce n'est que positif."

Parmi les satisfactions du CEO Sports des Mauves, le premier but de Kasper Dolberg. "On ne peut pas lui demander plus que ce qu'il a montré en première mi-temps. C'est bon pour sa confiance. Les attaquants ont besoin de confiance et les buts sont le seul remède. C'est très bien pour Kasper" a déclaré Jesper Fredberg au micro de Het Nieuwsblad.